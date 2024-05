Avellino, la sfida dell'Udc: il candidato sindaco è Gennaro Romei La nota del senatore Falanga responsabile regionale del partito ufficializza la decisione

L’UDC scende in campo con il candidato sindaco Gennaro Romei e con una lista di candidati caratterizzata da una proposta politica all’insegna dei valori cristiani della solidarietà, della moderazione, della trasparenza e della capacità amministrativa. E' quanto si legge in una nota del senatore Ciro Falanga Segretario Regionale UDC. "I candidati dell’UDC - aggiunge - sono la testimonianza fattiva dei summenzionati valori nell’ambito delle professioni e della vita quotidiana, al servizio della comunità. L’UDC offre la propria proposta politica a tutti i cittadini di Avellino e a quanti volessero condividere il percorso intrapreso, con la consapevolezza che i partiti hanno ancora un ruolo fondamentale per la democrazia".