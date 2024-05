Europee, il candidato sindaco Gengaro a confronto con i candidati del Pd Il dibattito

Martedì 7 maggio alle ore 17:00 presso la sede del Comitato per Antonio Gengaro Sindaco, si terrà l’appuntamento “Europa: opportunità da cogliere per le Aree Interne e il Mezzogiorno”.

Un dibattito sulle prospettive per la città di Avellino e l’Irpinia in vista delle prossime elezioni europee, che si terranno in concomitanza con le elezioni amministrative dell’8 e 9

giugno 2024. Interverranno il Candidato Sindaco del Campo Progressista Antonio Gengaro e i Candidati per il Partito Democratico alle Elezioni europee, per la Circoscrizione elettorale meridionale, Sandro Ruotolo e Francesco Todisco.