Movimento 5 stelle, Maura Sarno in corsa per Europee: pronta per la sfida L'imprenditrice : orgogliosa di far parte dello schieramento

“Sono particolarmente entusiasta ed orgogliosa di far parte ufficialmente della lista del Movimento 5 Stelle per la Circoscrizione Italia Meridionale in seguito al magnifico risultato ottenuto con le primarie interne” così Maura Sarno, unica rappresentante irpina candidata dal Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024.

“Mi sto preparando con cura e dedizione all’imminente campagna elettorale-continua l’imprenditrice irpina-che mi vedrà candidata in tutto il Meridione escluso le isole maggiori. E’ giunto il momento di dare un forte segnale a questo governo che con l’invio ad oltranza di armi in Ucraina e con un inquietante silenzio in merito al massacro di Gaza ci sta gradualmente portando verso il baratro di una guerra totale. Come giustamente dice il Presidente Giuseppe Conte, noi facciamo parte di un’altra Italia e cioè quella che intende investire nei negoziati di pace e non nelle armi, noi siamo l’Italia che ha ottenuto nel 2020 in Europa 209 miliardi per ripartire in seguito al disastro causato dalla pandemia. Noi siamo quelli del lavoro retribuito in maniera equa e soprattutto siamo quelli che intendono realizzare la cosiddetta neutralità climatica nel 2050. E allora-conclude Maura Sarno- facciamo sentire la nostra voce votando per l’unica forza politica in grado di garantire un’Europa più giusta” .