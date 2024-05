Montefusco si schiera: 90 firme per la Palestina in poche ore La manifestazione

La prima giornata di raccolta firme a Montefusco (AV) in sostegno alla legge d'iniziativa popolare proposta dall'associazione "SCHIERARSI", per il riconoscimento dello stato di Palestina da parte dello stato italiano ha avuto ottimi risultati."In poco più di 3 ore abbiamo raccolto oltre 90 firme, su un territorio che conta poco più di 1000 votanti. Nonostante i continui tentativi del governo in carica di intimidire e reprimere le voci del dissenso popolare su questa vicenda, la causa palestinese sta raggiungendo mano mano tutte le fasce della popolazione. Di chi si sente sempre più vicino ad un popolo martoriato da decenni di occupazione e di soprusi da parte del governo Israeliano. Il popolo di Montefusco, dell'Irpinia e in generale dell'intero paese si è mostrato solidale e determinato nel dire a chiare lettere che la Palestina deve essere riconosciuta come Stato Sovrano ed indipendente come da risoluzione ONU del 1974. I popoli in lotta scrivono la storia! Fino alla vittoria dalla parte del popolo Palestinese". Dichiara Arturo Bonito - Rifondazione Comunista Federazione Irpina. Associazione Schierarsi