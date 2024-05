Avellino al voto, domani si scioglie il rebus Festa. Sarà candidato? Domani attesa la decisione del Riesame per il sindaco dimissionario

Avellino al voto, si intrecciano politica e giustizia nella corsa verso le amministrative del prossimo giugno. C'è attesa per la decisione del Riesame che per domani, lunedì 6 maggio 2024, è chiamato a decidere sull'eventuale scarcerazione dell'ex Sindaco della Città di Avellino, Gianluca Festa, ristretto ai domiciliari dallo scorso 18 aprile.

Quella che si apre, dunque, è una settimana decisiva per l'ex primo cittadino di Avellino. I giudici dell'VIII sezione del tribunale partenopeo - dopo aver deciso sulla misura cautelare per l'ex dirigente comunale, Filomena Smiraglia, attenuandola con la misura interdittiva dai pubblici uffici per un anno - dovranno valutare le esigenze cautelari per il sindaco dimissionario. I seguaci dell'ex primo cittadino Festa sperano che possa essere ancora lui a guidarli, nella prossima sfida elettorale. Non a caso fino ad oggi non hanno ancora scelto un suo eventuale sostituto, nella corsa per la conquista di palazzo di città. Intanto si rafforza il fronte che sostiene Antonio Gengaro anche Avellino prende parte e Più Europa, porteranno il loro contributo alla causa del campo largo del centrosinistra . Il centrodestra non trova la quadra e così Fratelli di italia punta su Modestin Iandoli, mentre Lega, Forza Italia, e le truppe che fanno capo al consigliere regionale Livio Petitto, sosterranno il giornalista Rino Genovese. Anche il parlamentare Gianfranco Rotondi e Sabino Morano hanno assicurato il loro supporto a Genovese. Mentre l'Udc corre in solitaria per Gennaro Romei. Il termine ultimo per presentare liste e candidati resta limitato a pochi giorni, viste le scadenze imposte dalla legge.