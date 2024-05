Gengaro, il sindaco degli avellinesi: l'esordio è con Boccia e De Luca junior Anche Lucia Annunziata in sala: il campo largo riparte da Avellino

Sala piena al Viva Hotel per l'esordio della campagna elettorale di Antonio Gengaro, candidato sindaco del campo largo, che ha scelto come slogan: "Il sindaco degli avellinesi". A sostenere la sua sfida elettorale oltre ai vertici locali del Pd, sono intervenuti ad Avellino anche la candidata alle Europee Lucia Annunziata, capolista Pd al Sud, Francesco Boccia e Piero De Luca del Pd, il deputato Michele Gubitosa del Movimento Cinque Stelle e l'onorevole Francesco Emilio Borrelli (Avs).

In sala anche l'avvocato Benedetto De Maio, indicato inizialmente come candidato sindaco della coalizione e poi costretto a rinunciare per motivi personali.

"Percorso difficile, ma ora tutti uniti per vincere le elezioni", la parola d'ordine ribadita nel corso degli interventi.