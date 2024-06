Post di Rotondi su Festa: vicinanza umana, questa votazione lo avrebbe rieletto A sorpresa il deputato del centro destra che appoggia Genovese parla di Festa...

"Un video ritrae il sindaco di Avellino ai domiciliari mentre va a votare. La magistratura accerterà le sue responsabilità,a me viene solo da esprimere vicinanza umana a chi partecipa da elettore non libero a una votazione che lo avrebbe forse rieletto". Firmato Gianfranco Rotondi, deputato del centro destra (non sappiamo se si riconosce ancora in Fratelli d'Italia), che in mattinata dopo aver visto sul web la notizia dell'ex sindaco che va al voto da uomo libero e senza scorta si è sentito in dovere di esprimere il suo parere. Una posizione che non mancherà di far discutere alla luce dell'inchiesta della Procura di Avellino che sembra ancora alle battute iniziali.