Gengaro a OttoChannel: Schlein si è spesa in tutte le piazze, popolo l'ha capito L'intervista nel corso della diretta elettorale di Otto Channel

La notte dello spoglio per le elezioni europee segna l'avanzata delle destre in tutta Europa. Anche in Italia Fratelli d'Italia si conferma primo partito, con il Pd che si piazza al secondo posto del podio (secondo tutti gli exit poll degli istituti di rilevamento), come principale alternativa.

Intervenuto nel corso della diretta elettorale di Otto Channel, il candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro, ha avuto parole al miele per la segretaria Elly Schlein, la cui leadership - se i numeri dovessero essere confermati - potrebbe uscirne rafforzata.

"E' una grande personalità della politica italiana, una ragazza generosa che si è spesa in tutte le piazze così come abbiamo fatto noi. Una campagna "vecchia maniera" - ha detto Gengaro, rispondendo ad una domanda del direttore Pierluigi Melillo -. Credo che il popolo questo l'abbia capito".