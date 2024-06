Elezioni in Irpinia 2024: a Grottolella Spiniello è sindaco per la quinta volta il quorum, la sfida

L'Irpinia ha già il suo primo sindaco: Antonio Spiniello è stato riconfermato per la quinta volta, la seconda consecutiva, come sindaco di Grottolella. La sua lista, ViviAmo Grottolella, era l'unica in corsa nel piccolo borgo vicino ad Avellino, affrontando l'elezione senza concorrenti. L'unico ostacolo era superare il quorum del 40% più uno degli elettori aventi diritto al voto. 612 elettori hanno garantito la vittoria del quorum.

Con Spiniello in squadra: Marco Grossi, Brunella Nigro, Vincenzo Spagnuolo, Alfonso D’Acierno, Marianna Morante, Marco Tropeano e Italo Ridente, oltre alle nuove aggiunte Alessandra Guarino, Alessandro Maglio e Maurizio Tuccia.