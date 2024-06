Comunali Parolise, eletto Antonio Ferullo: riconfermato il sindaco uscente 337 voti su 388 per il sindaco uscente che si conferma in carica

Riconferma blindata per il sindaco uscente del comune di Parolise, in provincia di Avellino, Antonio Ferullo.862 elettori Votanti: 406 (47,10%) Schede nulle: 10 Schede bianche: 8 Schede contestate nel piccolo comune irpino che ha visto una sfida a 5 per la scelta della nuova amministrazione. 337 voti per Ferullo e un gradimento che ha superato l'86 per cento, con Parolise la Nostra Forza. Ecco l'elenco dei voti portati a casa dagli altri sfidanti candidati sindaco: Rocco Lerro voti 35, Carlo Litto, 15, Francesco Corradi 1, Fracesco Cesare 0.