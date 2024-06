Avellino al voto, da Manfredi sostegno a Gengaro: "In città serve una svolta" Il sindaco di Napoli al fianco del candidato del campo largo: qui un modello di coalizione allargata

Non solo i leader nazionali Elly Schlein e Giuseppe Conte. In vista del prossimo ballottaggio ad Avellino il candidato di centrosinistra, Antonio Gengaro, può contare anche sul sostegno del sindaco della terza città d'Italia, Gaetano Manfredi.

L'inquilino di Palazzo San Giacomo è stato antesignano del "campo largo", il modello di coalizione allargata non solo alle forze progressiste ma anche ai movimenti e ai gruppi civici.

Sindaco Manfredi, ha voluto dare un messaggio al capoluogo irpino chiamato al voto

"Sì. Avellino è chiamata ad una svolta storica per costruire il proprio futuro. Il valore delle aree interne, in stretta correlazione con Napoli e l'intera regione, è imprescindibile sul piano culturale, sociale e produttivo: tutti insieme, ognuno dal rispettivo ruolo, deve impegnarsi su questo fronte".

La sua amministrazione è presa a modello per il "campo largo": mentre altrove si fatica spesso a trovare un'intesa, nella sua maggioranza le forze progressiste coesistono e lavorano per la città

"Sul piano della proposta politica, il sostegno delle forze che compongono il campo largo per il candidato Gengaro rappresenta un punto di forza per il destino di una città dalle grandi potenzialità come Avellino. Ho sempre creduto nella necessità di coinvolgere i partiti - a cominciare da Pd e Movimento Cinquestelle - ma anche il civismo nella elaborazione di un progetto politico che sappia risolvere i problemi dei cittadini, ma anche guardare oltre. Il modello sperimentato a Napoli sta dando i suoi frutti, occorre proseguire in tal senso".