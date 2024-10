Avellino, Nargi: "Incidente di percorso, errore di un singolo consigliere" "Festa? Con Gianluca ho un rapporto di amicizia e di stima che continuerà senza problemi"

"Premetto che i miei sono tutti consiglieri comunali perché sono il sindaco della città. È stato un incidente di percorso, ma più che altro è stato l'errore di un singolo consigliere che, per inesperienza, ha valutato in modo errato la decisione da prendere e, quindi, tutto finisce qui". Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, si è espresso sulle commissioni consiliari che hanno generato la spaccatura nella maggioranza: "Siamo una maggioranza coesa e ampia e adesso dobbiamo metterci a lavorare per la città perché questo è l'unica cosa che conta. - ha spiegato il primo cittadino - Abbiamo tanti progetti, tante cose da fare, problemi da affrontare e, quindi, non perdiamoci con queste piccole incomprensioni".

"Festa? Ha detto di essere sindaco per sempre, non di essere il sindaco"

"Il rapporto con Festa? Lui non ha mai detto di sentirsi sindaco della città, ma una volta ha affermato che il sindaco è per sempre. - ha aggiunto Nargi - A dire la verità riconosco questa sua affermazione perché per me il sindaco Venezia è il sindaco Venezia, il sindaco Galasso è il sindaco Galasso, il sindaco Foti è il sindaco Foti. Li chiamo io stessa sindaco, non vedo perché non dovrei farlo con il mio sindaco. È stato il mio sindaco per cinque anni. Inoltre con Gianluca ho un rapporto di amicizia e di stima che continua e continuerà senza problemi".