"Due anni di Governo Meloni - L'Italia torna a correre": gazebo ad Avellino

Domani il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale e Azione Studentesca celebreranno i due anni del governo Meloni con un gazebo informativo allestito presso piazzetta Biagio Agnes ad Avellino, dalle ore 16 alle ore 20. "Il 22 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i Ministri del Governo hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il 22 ottobre 2024, il Governo Meloni, il primo nella storia d’Italia ad essere guidato da una donna, compie due anni ed è diventato il settimo Esecutivo più longevo della Repubblica": si legge nella nota diffusa dal coordinamento provinciale di FDI Avellino.

"L’iniziativa territoriale denominata “Due anni di Governo Meloni - L’Italia torna a correre” rappresenta il format informativo che Fratelli d’Italia ha inteso adottare per raccontare ai cittadini tutti i risultati ottenuti dal Governo Meloni in questi primi due anni con una sintetica elencazione dei dati più importanti e dei provvedimenti più significativi approvati e avviati dall’insediamento dell’esecutivo ad oggi, che sono la dimostrazione di quanto la coalizione sia affidabile e unita nell’affrontare le numerose criticità che hanno scosso la politica interna e estera": ha affermato il presidente provinciale di FDI, Ines Fruncillo.

"Il rispetto e l’attuazione puntuale del programma di Governo, che il popolo italiano ha scelto col voto del 25 settembre 2022, ha consentito all’Italia di acquisire una nuova centralità e un rinnovato protagonismo a livello internazionale, di rilanciare la crescita economica e l’occupazione, di avviare riforme attese da molto tempo, di proteggere il tessuto produttivo e industriale dall’impatto del caro energia, dalle conseguenze delle crisi geopolitiche in atto, di mettere in sicurezza i conti dello Stato e difendere il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle più fragili. Una Repubblica fondata sul lavoro, con +834mila occupati, quindi più italiani al lavoro, più stabilità, più giovani occupati".