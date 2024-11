Rimpasto in Giunta, Gengaro: la città è sotto scacco dell'ex sindaco L'esponente dell'opposizione alla notizia di un possibile rimpasto in Giunta

Il rimpasto ci sarà perché è giusto premiare i consiglieri di maggioranza grazie ai quali abbiamo vinto le elezioni ma è falso dire che Festa stia facendo pressioni per questo. Laura Nargi commenta così le voci circa un imminente cambio di guardia tra la Giunta tecnica e quella politica. “Ho sempre detto che la giunta tecnica avrebbe caratterizzato un primo tempo e che sarebbe succeduta una Giunta politica ed è giusto così, perché i consiglieri che siedono tra i banchi della maggioranza sono quelli che hanno permesso a questa amministrazione di vincere le elezioni e portare avanti il progetto per la città”. Un tentativo quella della Nargi di voler ricomporre il gruppo Festiano ma secondo l’opposizione invece è un modo per blindare la sua posizione. “La città è sotto scacco dell’ex sindaco Festa che vuole rivendicare la sua parte – ha dichiarato Antonio Gengaro - sembra Totò al ritorno dalla dalla Russia nel film letto a tre piazze, che si agita per rivendicare i suoi diritti. Non credo che tutto ciò faccia l’interesse della nostra comunità”.