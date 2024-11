Avellino, Picariello vince il ricorso al Tar: potrebbe entrare in consiglio Il Tar ha annullato gli atti impugnati e ha corretto il risultato elettorale dello scorso giugno

di Paola Iandolo

Avellino - Aveva contestato un errore nel conteggio delle schede durante lo spoglio elettorale: il tribunale amministrativo gli ha dato ragione. Vincenzo Picariello è ad un passo dall’elezione per consigliere comunale. Il Tar di Salerno ha infatti condiviso le sue argomentazioni e ha accolto il ricorso del candidato – rappresentato dagli avvocati Domenico Festa, Teodoro Marena – e ha disposto la correzione dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi lo scorso giugno.

Il conteggio errato

Picariello candidato in “W La Libertà”, una delle due liste – l’altra è Davvero – ispirate dall’ex sindaco Gianluca Festa, a sostegno di Laura Nargi, si era collocato, per numero di voti, al quarto posto della lista con 124 voti di preferenza. Ma ad avviso del candidato Vincenzo Picariello le preferenze ottenute erano 134, raggiungendo così il terzo posto della lista. L’esponente della lista W La Libertà ha contesto le difformità. Il Tar gli ha dato ragione: non sono stati riportati e quindi conteggiati i voti relativi alle sezioni 27 (un voto), 29 (un voto), 52 (un voto), 64 (quattro voti) e 65 (tre voti), per un totale di dieci preferenze. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto l’annullamento degli atti impugnati e delle operazioni elettorali delle sezioni e la correzione del risultato. Se l'attuale sindaca Nargi dovesse chiamare in giunta un consigliere eletto nella lista W La Libertà,Vincenzo Picariello potrebbe diventare entrare in consiglio comunale.