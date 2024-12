Avellino, attacco alla sindaca. Genovese: "Ho sbagliato a fidarmi di Nargi" Dall'opposizione Gengaro: "Festa ha emesso il suo diktat". Spiniello (Davvero): "Uniti più che mai"

Ad Avellino consiglio comunale da botta e risposta tra l'opposizione e la maggioranza. La crisi politico-amministrativa e le dimissioni degli assessori con la nomina della giunta all'ordine del giorno. In apertura il sindaco Laura Nargi ribadisce: nessuna crisi in attacco. Dall'opposizione Antonio Gengaro afferma: "L'ex sindaco Festa ha emesso il suo diktat. O cacci fuori Genovese, determinante per farla vincere le elezioni con il suo 22 per cento, o noi ti facciamo la sfiducia. Si è piegata a questo diktat, ha riconosciuto che Festa è il suo leader politico. Al di là di Festa ad Avellino, è l'opinione pubblica che deve fare una sua valutazione".

Genovese: "Chiedo scusa, ho sbagliato a fidarmi"

Intervento anche da parte del Patto Civico con Rino Genovese contro Nargi: "Bisogna avere la dignità di riconoscere i propri errori e chiedere scusa. Ho sbagliato a fidarmi di Laura Nargi. Ho invitato la città a votarla durante il ballottaggio. È stato un grave errore".

Spiniello: "Maggioranza più compatta che mai"

Dalla maggioranza Mario Spiniello rinnova il punto introduttivo del primo cittadino: "Non sussiste nessun tipo di crisi politica. - ha spiegato il capogruppo Davvero in consiglio comunale - La maggioranza è compatta, la maggioranza che fa capo a Davvero, W la Libertà e Siamo Avellino è più compatta che mai, coesa come sempre. Non c'è alcun tipo di crisi politica".