Avellino, Nargi: sei mesi di grandi risultati e presto la nuova Giunta La nuova fase sarà inaugurata il 27 dicembre, in occasione del Consiglio Comunale

Si conclude il 2024 ed è tempo di bilanci. Il sindaco Laura Nargi con la fine dell'anno ha chiuso anche la fase 1 di Palazzo di Città, quella caratterizzata da una giunta tecnica, e ha aperto la strada alla Giunta politica. La nuova fase sarà inaugurata il 27 dicembre, in occasione del Consiglio Comunale, data annunciata dalla stessa Nargi. La Giunta politica sarà dunque presentata in aula consiliare e successivamente in conferenza stampa.

La sindaca non ha fornito anticipazioni sui nomi, “ci sarà un assessore delegato alla Cultura”. Proprio su quest’ultimo settore, ha sottolineato Nargi, sono stati ottenuti risultati significativi in pochi mesi: il cartellone estivo con l’innovativa introduzione dei droni luminosi, la stagione teatrale al “Carlo Gesualdo”, gli eventi per le festività natalizie e, soprattutto, la nomina a Direttore generale della Fondazione Città di Avellino del professor Angelo Maietta.

Nel bilancio tracciato dalla sindaca, sono stati evidenziati anche i risultati raggiunti sul fronte della ripartenza della macchina amministrativa dopo il breve periodo di commissariamento, l’apertura del Tunnel, il contenzioso vinto riguardo il Victor Hugo e il nuovo piano traffico.