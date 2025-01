Laura Cervinaro: "Pronta ad operare per il bene della nostra Provincia" Con grande senso di responsabilità e gratitudine, ho accettato la nomina a vice presidente

"Con grande senso di responsabilità e gratitudine, ho accettato la nomina a vice presidente della Provincia.

Da sempre credo nell’importanza di un’amministrazione vicina ai cittadini, capace di ascoltare e rispondere alle loro necessità". E' quanto scrive in una nota Laura Cervinaro, dopo la nomina a vice presidente della Provincia di Avellino.

"Con questa nomina, sento ancor più forte la mia responsabilità di contribuire a progetti concreti per lo sviluppo della nostra Provincia, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale, alla valorizzazione delle risorse locali e alla promozione di politiche inclusive.

Sono convinta che solo con un lavoro di squadra, costruito sui valori della trasparenza e della partecipazione, potremo affrontare le quotidiane sfide che ci attendono. L’impegno che assumo oggi è quello di essere una voce attenta e propositiva per le esigenze di ciascuno di noi.

Un grazie di cuore al presidente della Provincia, Rizieri Rino Buonopane, per la fiducia che ha riposto in me.

Sono pronta, ancora una volta, a mettermi al lavoro, con determinazione e passione, per il bene della nostra Provincia, consapevole che solo insieme, con un impegno collettivo, potremo raggiungere risultati concreti e duraturi".