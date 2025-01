Avellino: la crisi vola via, accordo tra Nargi e i festiani con nuovi assessori Accordo programmatico e giunta politica: ecco le nuove deleghe

Dopo una lunga fase di stallo tra la fine del 2024 e l'avvio del nuovo anno ecco il cambio di passo nella maggioranza. La crisi nell'amministrazione comunale vola via con l'accordo tra la sindaca Laura Nargi e l'area dei festiani a Palazzo di Città. Nel primo pomeriggio i 6 consiglieri dei gruppi Davvero e Viva La Libertà con Alberto Bilotta, capogruppo di Siamo Avellino, hanno firmato gli atti di nomina per la Giunta che vedeva la sola presenza della Nargi, della vice sindaca Marianna Mazza e dell'assessore al Bilancio, Alessandro Scaletti. Superata l'impasse in poche ore dopo giorni di stand-by e di vera crisi nella maggioranza con un nuovo documento programmatico accettato tra le parti. Nella nuova giunta politica Gianluca Gaeta (Sport e Giovani), Antonio Genovese (Lavori Pubblici e Urbanistica), Giuseppe Negrone (Ambiente), Jessica Tomasetta (Politiche sociali), Monica Spiezia (Istruzione) e Mario Spiniello (Patrimonio) tra i festiani e Bilotta (Attività produttive e Commercio) per l'area del sindaco Nargi con la delega alla Cultura per Scaletti che resta assessore.