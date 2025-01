Regionali 2025, Gambino: "Comitati per Cirielli presidente anche in Irpinia" L’eurodeputato a sostegno della candidatura del vice ministro agli affari esteri

L’eurodeputato Alberico Gambino si fa promotore dei comitati a sostegno della candidatura del

vice ministro agli affari esteri Edmondo Cirielli a presidente della Regione Campania anche in

provincia di Avellino.

Già in campo per favorire la nascita di nuovi comitati anche Antonio Aufiero, già sindaco di Pratola Serra per due mandati consecutivi dal 2007 al 2017 e consigliere provinciale ad Avellino dal 2009 al 2013, Giuseppe Lombardi sindaco di Petruro Irpino), Claudio Nazzaro vicesindaco di San Potito Ultra, James Coccia vicesindaco di Prata di Principato Ultra, Graziano Fabrizio consigliere comunale di Pratola Serra, Margherita Basile consigliere comunale di Pratola Serra, Alberto Santamaria consigliere comunale di Pratola Serra.

"L’iniziativa dei comitati continuerá a coinvolgere sindaci civici, ex sindaci, amministratori locali, consiglieri comunali e altre figure di spicco, con particolare attenzione alle periferie di Avellino, con l’obiettivo di mobilitare il territorio e raccogliere il consenso per la candidatura del Vice Ministro Cirielli a governatore della Campania.

I comitati, che si muoveranno in sinergia con altre forze politiche della coalizione di centrodestra, saranno aperti anche ad esponenti della società civile”.

“La candidatura di Cirielli - spiega Gambino - è una scelta che può portare finalmente ad una vera svolta per la nostra Regione. La sua esperienza e il suo impegno nelle istituzioni sono una garanzia per il futuro della Campania.

I comitati pro Cirielli si concentreranno sul coinvolgimento delle comunità locali, specialmente nelle aree periferiche, creando un ampio movimento di sostegno che unisca tutte le realtà del territorio. La mia iniziativa - aggiunge Gambino - è nata dalla convinzione che Edmondo Cirielli sia la persona giusta per la guida della Regione Campania.

Naturalmente, rispetto la possibilità che la coalizione di centrodestra scelga un altro candidato, ma sono certo che Cirielli rappresenta la scelta migliore, in grado di portare competenza, determinazione e nuove prospettive alla nostra Regione. I Comitati lavoreranno con forza per raccogliere adesioni e supporto, con l’obiettivo di costruire una solida base di consenso e affrontare con determinazione la sfida elettorale” conclude Gambino.