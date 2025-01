"Avellino lontana dai giovani: una città fantasma" Presa di posizione del coordinamento provinciale di gioventù nazionale Avellino

Avellino sembra ancora lontana da un vero coinvolgimento delle giovani generazioni. Nonostante le promesse di cambiamento, la città fatica a proporre iniziative concrete che stimolino la partecipazione giovanile, il loro senso di appartenenza e la loro creatività".

Lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di gioventù nazionale Avellino.

"I giovani sono il motore di una comunità, portatori di nuove idee e energie, ma senza spazi adeguati e progetti mirati, rischiano di sentirsi esclusi. È necessario che la politica locale investa in programmi culturali, sociali e professionali che rispondano alle loro esigenze, per evitare che Avellino perda una risorsa fondamentale per il suo futuro.

Durante la campagna elettorale del sindaco Nargi, il tema giovanile è stato trattato marginalmente, senza affrontare a fondo i disagi che i giovani ad Avellino si trovano ad affrontare quotidianamente.

Alcol, violenza, uso di sostanze sono fenomeni troppo spesso al centro del dibattito pubblico. Eppure, i giovani fanno fatica a identificarsi nel "senso di istituzione" e a credere nelle risposte che dovrebbero arrivare proprio da chi governa il territorio.

Avellino, pur vivendo una movida serale relativamente tranquilla rispetto ad altre realtà - si legge ancora nella nota - non può permettersi di sottovalutare la responsabilità della politica di fornire alternative concrete e di valore per i giovani. Le istituzioni devono impegnarsi a creare attività che allontanino i ragazzi dai modelli negativi e li supportino nel costruire il proprio futuro.

A proposito di modelli negativi, altro tema cruciale su cui richiamiamo l'attenzione dell'attuale amministrazione è quello delle piazze di spaccio. L'ex cinema Eliseo e la villa situa nei pressi di piazza Kennedy sono zone infrequentabili dopo una certa ora, da anni sono diventate vere e proprie piazze di spaccio a causa della carenza di controlli. Pertanto chiediamo all'amministrazione comunale di incentivare attività di sensibilizzazione sui temi della droga e della lotta alla criminalità e inoltre di coordinarsi con la prefettura per dispiegare le forze dell'ordine e mantenere una pattuglia fissa in questi due punti della città al fine di garantire il ripristino della sicurezza e della legalità.

Questo novello polo del buon governo cittadino - conclude la nota - oltre ad interessarsi di rimpasti e decidere chi tra l'attuale ed il precedente sindaco debba rivestire i panni della prima donna sembra lasciare ogni altra cosa in una situazione di stallo, se non proprio nell'abbandono totale. Avellino non ha bisogno solo di concertoni o luminarie di salernitana memoria; ma bensì di un'amministrazione giusta e retta che sappia declinare al meglio i bisogni dei propri cittadini. Confidiamo in un cambio di rotta".