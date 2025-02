Avellino: convocazione congresso provinciale di Forza Italia L'appuntamento è fissato per il prossimo 22 febbraio

Convocazione congresso provinciale di Forza Italia ad Avellino. L'appuntamento è fissato per il prossimo 22 febbraio alle 9.30 all'hotel Bel Sito Avellino est a Manocalzati.

Ecco l'ordine del giorno:

Elezione del segretario provinciale e di 12 membri elettivi della segreteria provinciale.

Il congresso si svolgerà in questo modo:

Insediamento ufficio di presidenza e adempimenti formali, intervento di saluto, dibattito, l'apertura dei seggi è prevista alle ore 9.30, la chiusura delle operazioni di voto alle 14.30.

La documentazione per le candidature a segretario e le liste ad esse collegate, sottoscritte da almeno 150 aventi diritto al congresso provinciale, dovrà pervenire al segretario regionale al seguente indirizzo mail (martusciellofulvio@gmail.com nonchè al settore nazionale organizzazione organizzazione@forzaitalia.it).

Il numero dei candidati per l'elezione della segreteria provinciale non può essere superiore al 40%, 17 candidati per la segreteria provinciale, ai sensi dell'articolo 3, 4°comma del regolamento.

"Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 dello statuto, partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo: i soci maggiorenni ex articolo 9 dello statuto, iscritti al movimento residenti nel territorio della provincia in regola con le disposizioni degli articoli 5 e 10 dello statuto, i grandi elettori: gli aventi diritto dovranno presentarsi muniti di documento, valido ai sensi di legge, che ne attesti l'identità personale".