Petitto: "Attaccati alle poltrone, anche chi voleva rivoluzioni gentili" Dal consigliere regionale chiaro riferimento all'amministrazione comunale guidata da Laura Nargi

Alla conferenza stampa di Forza Italia Avellino indetta dal commissario provinciale, Angelo Antonio D'Agostino, pronto alla nomina da segretario, dalla vice commissaria, Giuliana Franciosa, e dalla responsabile di Forza Italia Giovani Avellino, Michele Colucci, per la presentazione del congresso provinciale, in programma sabato mattina e che vedrà la partecipazione del vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha preso parte anche il consigliere regionale Livio Petitto. Nell'intervento attacco alle politiche regionali del governatore Vincenzo De Luca, ma anche un riferimento chiaro all'amministrazione comunale di Avellino, guidata da Laura Nargi.

"Si sono anche professati di quell'area politica"

"Il Partito Democratico è ormai diventato un partito di attenti unicamente alla poltrona in ambito nazionale, regionale e locale. C'è una occupazione sistematica delle poltrone, una corsa a occupare le poltrone. Lo vediamo con incarichi sui vari territori. C'è da dire che altri non si comportano in modo diverso. Chi professava rivoluzioni gentili... Sinceramente non è diversa o diverso dagli altri del centrosinistra perché poi si sono anche professati di quell'area politica. Forza Italia rappresenta un baluardo importante in questa città. Se vogliamo riportarla al centro dell'agenda di governo nazionale e regionale dobbiamo partire da sabato con la nostra voce. Saremo ascoltati. Sono convinto che Forza Italia diventerà un punto di riferimento in provincia e in regione".