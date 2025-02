Fruncillo (FDI): "L'Irpinia si prepara a ospitare i congressi cittadini" L'impegno di FdI è quello di riportare al centro dell'agenda politica le "Aree interne"

L'Irpinia, terra di talenti e di storia, si prepara a ospitare i congressi cittadini di FdI che si celebreranno a partire da oggi 21 febbraio. Questi eventi rappresentano un’importante e significativa occasione per discutere delle dinamiche di sviluppo economico, sociale e culturale e delineare strategie innovative per rendere competitivi i territori di riferimento e favorire gli investimenti produttivi, rispettando le tradizioni e sollecitando le vocazioni locali con il coinvolgimento, nella discussione, degli attori delle singole comunità interessate e, soprattutto, dei giovani. Il tema guida dei congressi sarà "L’Irpinia sceglie il futuro".

L'impegno di FdI è quello di riportare al centro dell'agenda politica le "Aree interne", quale motore di promozione dello sviluppo e opportunità di crescita dell'intero contesto regionale campano e rilanciare la questione giovanile, per dare risposte al bisogno di lavoro e creare le giuste opportunità affinché si arresti lo spopolamento dei territori, delle menti e delle eccellenze.

La stagione dei congressi rappresenta un passo importante per elaborare e costruire lo scenario di un futuro più prospero e sostenibile per l'Irpinia, promuovendo la crescita e la formazione di una classe dirigente all'altezza della sfida e del compito che FdI si è dato. Con la celebrazione del congresso di San Sossio Baronia che ha portato all’elezione a coordinatore di circolo il Sig. Carmine Gennarelli, già vice sindaco del Comune di San Sossio Baronia, si consolida l'azione di radicamento di FdI in provincia.