Fratelli d'Italia: Brandi è il coordinatore cittadino di Montella "Questi momenti di confronto sono fondamentali per costruire una comunità coesa e proattiva"

"Il congresso cittadino tenutosi a Montella si è rivelato un evento importante per la comunità locale": così Fratelli d'Italia Avellino sottolinea la proclamazione di Michele Brandi a coordinatore cittadino di Montella per FDI. "Due i candidati che si sono confrontati per guidare il circolo, Michele Brandi e Paolo Marinari. - si legge nella nota - Il congresso ha visto un confronto aperto e costruttivo tra i due candidati. Entrambi hanno esposto le loro visioni e proposte per il futuro del territorio sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per il bene della comunità, favorendo un'attenzione costante per il territorio e il suo sviluppo. Al termine del congresso, gli iscritti hanno espresso la loro preferenza, scegliendo Michele Brandi come riferimento apicale della comunità montellese di FDI. A supportare l’attività del neo eletto, gli iscritti hanno eletto come componenti del coordinamento cittadino Gerardo Basile, Luigi Pizza e Isidoro Vuotto. Entra di diritto nel coordinamento cittadino anche il candidato non eletto alla carica di coordinatore cittadino, Paolo Marinari.

L’elezione di Michele Brandi è stata accolta con entusiasmo, poiché rappresenta una figura capace di interpretare i bisogni del territorio e di lavorare per il suo miglioramento, oltre che una guida con una lunga esperienza amministrativa, considerati gli importanti incarichi istituzionali ricoperti in seno all’amministrazione del Comune di Montella. Questi momenti di confronto sono fondamentali per costruire una comunità coesa e proattiva. Il congresso di Montella ha dimostrato come il dialogo e la partecipazione attiva possano generare un senso di appartenenza e di riscatto. La comunità ha manifestato una forte volontà di migliorare le proprie condizioni e di lavorare insieme per un futuro migliore, ripartendo dalla partecipazione civica e dal dialogo per il determinare un reale e costante progresso del territorio".