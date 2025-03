Avellino: tutto pronto per il congresso cittadino di Fratelli d'Italia L'appuntamento è per domani, domenica 30 marzo alle 15.00 al circolo della stampa

È convocato per domenica 30 marzo alle ore 15.00, presso il circolo della stampa in Corso Vittorio

Emanuele, il prossimo congresso cittadino che porterà al voto gli iscritti nel comune di Avellino.

L’evento si preannuncia come un’occasione di confronto e un raccordo di stimoli programmatici, essenziali per lo sviluppo futuro del capoluogo di provincia.

"I cittadini tutti, oltre che gli iscritti e i simpatizzanti - afferma la presidente provinciale Ines Fruncillo - sono invitati ad intervenire per discutere e confrontarsi su temi di rilevante importanza per il futuro della città. La partecipazione attiva è fondamentale per garantire che le politiche e i programmi rispondano alle esigenze reali della comunità avellinese.

Il congresso sarà anche un'opportunità per delineare una visione di sviluppo a lungo termine per la città e le aree limitrofe, al fine di trasformare il capoluogo in un centro di eccellenza".