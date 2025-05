Avellino, la campagna acquisti di Forza Italia: Melillo e Trezza nel partito L'attuale consigliere comunale del patto civico e l'ex assessore comunale hanno aderito agli azzurri

Un consigliere comunale di Avellino e un ex assessore comunale alle politiche sociali entrano in Forza Italia. Si tratta di Gerardo Melillo e Sergio Trezza che hanno ufficializzato la loro adesione in occasione del congresso cittadino del partito, svoltosi ad Ariano Irpino, alla presenza del segretario regionale Fulvio Martusciello.

La dichiarazione di Martusciello

"Si tratta di due ingressi significativi - ha commentato Martusciello - che rafforzano la nostra presenza nel comune capoluogo e confermano la solidità di un progetto politico fondato su competenza, serietà e radicamento nei territori".

"Forza Italia - ha aggiunto - continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per amministratori e rappresentanti istituzionali che credono nei valori del buon governo, della libertà e dell'Europa".