"Non possiamo cancellare quanto avvenuto, ma supereremo con il dialogo" Verifica politica, il sindaco Nargi risponde ai cronisti

Ipotesi rimpasto o azzeramento della giunta, il sindaco di Avellino Laura Nargi continua a portare avanti la verifica politica. Intervistata a margine di un evento stamane in centro città dai cronisti spiega: "non possiamo cancellare quanto avvenuto in queste settimane, ma possiamo superare questa fase con il dialogo ". Il riferimento è alla crisi politica aperta nel mese scorso, dopo le tensioni avvenute in maggioranza in consiglio. "L'approvazione del bilancio di previsione ha rappresentato un momento decisivo e importante - spiega Nargi-. Stiamo lavorando speditamente per pianificare i lavori per l'adeguamento dello stadio per il campionato di serie b, per il rifacimento delle strade , per il centro per l'Autismo e per costruire un cartellone per l'estate".