Fruncillo: "Franco D'Ercole lascia memoria di coraggio e passione" La comunità irpina di Fratelli d’Italia condivide il peso di questa perdita

"Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Franco D’Ercole, riferimento della destra irpina per lungo tempo". Cordoglio da parte di Ines Fruncillo presidente provinciale del partito di Fratelli d'Italia coordinamento di Avellino.

Con il suo impegno e la sua dedizione, lascia memoria di coraggio e passione. Nel ricordare la sua figura, ci confrontiamo con i ricordi dei momenti condivisi, che raccontano anche di una pluralità di opinioni e ci insegnano che il valore vero è nell’unicità del pensiero e non nel pensiero unico.

Il suo appassionato impegno era evidente in ogni gesto e in ogni parola. In questo momento di dolore, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e, per prossimità di vita vissuta, segnatamente a Giovanni e Marco.

La comunità irpina di Fratelli d’Italia condivide il peso di questa perdita e celebrare il lascito di una vita vissuta con integrità e dedizione al servizio della propria terra.

Responsabilmente e ancora di più ci impegneremo per tramandare i valori della destra, quei valori che hanno animato la sua vita e il suo impegno politico.