Politica in lutto: muore Franco D’Ercole, storico esponente della destra Aveva 79 anni, era stato assessore regionale nella giunta Rastrelli

Politica in lutto ad Avellino. È venuto a mancare all'età di 79 anni, Francesco D'Ercole, storico esponente della destra. Assessore regionale alle attività produttive e al turismo nella giunta di Antonio Rastrelli, è stato per quindici anni consigliere regionale. Per lunghi anni anche consigliere comunale ad Avellino del Movimento sociale italiano. Fu protagonista della svolta di Fiuggi del 1995 che portò alla nascita di Alleanza Nazionale.

Un percorso politico sempre coerente

Franco D'Ercole ha sempre rappresentato un punto di riferimento nazionale per la destra e lo schieramento di centrodestra. Ed è sempre stato coerente con le sue idee portate avanti con coraggio e dignità in una fase in cui la destra era minoritaria e all'opposizione e in una provincia che esprimeva i leader nazionali della Democrazia Cristiana.

Sono già numerosi i messaggi che stanno raggiungendo la moglie Teresa Rosapane e i figli Giovanni (già consigliere comunale di Avellino) e Marco.