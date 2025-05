Lutto D'Ercole: il cordoglio di Forza Italia "Con Franco D’Ercole perdiamo un rappresentante di alto profilo istituzionale"

La segreteria provinciale di Forza Italia di Avellino esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Franco D’Ercole, stimato esponente di Fratelli d’Italia e figura di riferimento della politica irpina e campana.

Con Franco D’Ercole perdiamo un rappresentante di alto profilo istituzionale, un uomo politico di grande spessore e un esempio di autentica dedizione al servizio pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella politica irpina e nell’intera comunità.

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, si è distinto per competenza, equilibrio e autorevolezza. Il suo impegno costante per lo sviluppo del territorio, la capacità di dialogo e la visione lungimirante lo hanno reso una figura rispettata ben oltre gli steccati politici.

Il segretario provinciale, Angelo Antonio D'Agostino, la Direzione provinciale e tutti i militanti di Forza Italia si stringono con affetto e partecipazione attorno alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

L’eredità umana e politica che Franco D'Ercole lascia resterà un esempio prezioso per tutti coloro che credono nella buona politica e si impegnano ogni giorno per il bene dell’Irpinia. Così in una nota la Segreteria provinciale di Forza Italia Avellino

La nota del coordinamento cittadino di Avellino:

Gli iscritti e i militanti tutti del Circolo cittadino di Forza Italia Avellino apprendono con sgomento e costernazione della improvvisa scomparsa di Francesco D’Ercole. Protagonista indiscusso del dibattito politico cittadino e provinciale e per anni faro di ragionevolezza, buon senso e sano confronto prima tra i banchi del Consiglio Comunale e poi tra quelli del Consiglio Regionale dove ebbe l’onere e l’onore di rappresentare Avellino quale assessore della Giunta Rastrelli.

La nostra comunità perde un sostenitore convinto e coerente dell’unità del centro-destra e della concreta

applicazione di tale cardine ideale, al contempo ci lascia questo prezioso insegnamento a cui noi

tutti continueremo a fare riferimento lungo la strada dell’impegno politico.

La città perde, invece, irrimediabilmente, un suo prestigioso rappresentante istituzionale e fulgido esempio di rispetto, correttezza, coerenza e mediazione. Ai figli Giovanni e Marco ed ai parenti tutti, Forza Italia

Avellino porge la propria sentita vicinanza.