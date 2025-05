Ciampi: "D'Ercole, un autentico interprete dei bisogni delle aree interne" Il cordoglio del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania

"Con la scomparsa di Francesco D'Ercole l'Irpinia perde un autentico interprete dei bisogni delle aree interne".

Così in una nota Vincenzo Ciampi consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania. Militante politico di valore, uomo delle Istituzioni, è stato capace di portare i valori della sua parte politica nel dibattito culturale locale e campano con dignità e autorevolezza, anche negli anni in cui il confronto era appiattito su posizioni che non ammettevano contraddittorio.

Nel rispetto della sua diversità di opinioni ho potuto apprezzarne la limpidità di pensiero e l'onestà intellettuale.

Ricordo l'impegno in consiglio regionale e al vertice dell'Alto Calore tra i momenti più significativi della sua decennale attività pubblica. Le mie condoglianze alla famiglia e alla comunità politica di cui ha fatto parte.