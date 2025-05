Nargi: "Revoca degli assessori dopo l'ennesimo episodio di mancato appoggio" Il sindaco di Avellino: "Reazione dei festiani? Ci sarà una valutazione politica continua"

"La città ha bisogno di un'amministrazione solida, compatta, coesa, che guarda nella stessa direzione. Purtroppo, dopo l'ennesimo episodio in cui la Giunta non mi ha sostenuta, sono stata costretta a effettuare revoche". Così, a margine del convegno in ricordo di Ciriaco De Mita al Carcere Borbonico, si è espressa la sindaca di Avellino, Laura Nargi, dopo la revoca degli assessori Spiniello, Spiezia e Tomasetta. "La proposta era naturale, ovvero che il sindaco della Città di Avellino intervenisse a fare il presidente dell'azienda consortile insieme a tutti gli altri sindaci. - ha aggiunto Nargi - La reazione dei festiani? Sarà sicuramente un dialogo come auspico puntualmente nelle riunioni e e lo dico a voi. Dialogheremo e ci sarà una valutazione politica continua".