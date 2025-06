Giordano, Sinistra Italiana: si resti chiari e coerenti, no all'appoggio a Nargi L'onorevole: serve chiarezza di posizione. Non si corra in soccorso della sindaca

"Le parole del vescovo di Avellino monsignor Arturo Aiello mi sono sembrate una stonatura. Nonostante il monsignore volesse fare riflessione sullo stato della città, sulle relazioni politiche, sulla condizione amara in cui la comunità vive, non credo sia legittimo farlo mentre la vicenda politica si va chiarendo. Credo sia poco legittimo se il vescovo si fa parte dentro una dinamica che gli appartiene relativamente". Così l'onorevole di Sinistra Italiana, Giancarlo GIordano commenta il dibattito innescato dal suo post su facebook , in cui ha ripreso parte della lettera del vescovo pubblicata dal Quotidiano del Sud. Nello specifico Giordano aveva commentato il passaggio del monsignore in cui diceva: “anche se fosse il diavolo ad indossare la fascia tricolore andrebbe supportato”.

"Caso comune? Preoccupazione condivisa"

"Ho compreso - spiega Giordano -la riflessione amara sulla condizione di Avellino come città che è una preoccupazione condivisa, ma credo che un giudizio su come è stato amministrato Avellino fino ad ora, poteva essere dato in maniera più chiara .Ma questa è una mia opinione opinabile quanto quella del vescovo ovviamente".

Accordo Pd-Nargi: no, serve chiarezza

Poi intervistato sulle trattative in corso tra Pd e Sindaco Nargi Giordano commenta: "Credo che il Pd mantenga chiarezza delle posizioni . Mi auguro che i consiglieri del Pd mantengano la posizione espressa come fatto sul bilancio di rendiconto. Una posizione necessaria rispetto al fatto che ci troviamo di fronte ad un disastro costruito a quattro mani: dall'ex sindaco Festa e da quello attuale: Laura Nargi. Se appoggiassero l'attuale sindaco per un governo di scopo, non credo possano giustificarsi appellandosi alla ragione della responsabilità. Correre in soccorso di questa sindaca non credo sia una scelta giusta".