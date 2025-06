Comune Avellino, L'Abate: preghiamo per San Guglielmo perchè porti pace Oggi le celebrazioni in onore del Santo Patrono d'Irpinia

La comunità benedettina di Montevergine e dell’Irpinia celebrano con i fedeli il patrono San Guglielmo da Vercelli, con una giornata di preghiera per la pace, sulla scia dell’impegno pontificio e dell’intera Chiesa Cattolica nel mondo. Presso le abbazie di Montevergine e del Goleto nel pomeriggio, l’Abate Luca Riccardo Guariglia presiede le liturgie al fianco di Padre Ignasi M. Fossa i Colet, il Presidente della Congregazione in arrivo dalla Spagna proprio per l’occasione. Intervistato a margine dell'evento dai cronisti il porporato interviene con una riflessione sul caso comune ad Avellino.

"Preghiamo per la pace - spiega -. E' un momento un pò particolare anche per la nostra Irpinia. L'intera provincia deve ritrovare unità a livello culturale, civile e politica. A tutti i sindaci dico di dare valore alle cose belle, che noi abbiamo in questa terra". E alla domanda sul caso Comune l'Abate risponde: "Preghiamo San Guglialmo perchè porti Pace per tutte le situazioni non belle nella nostra provincia".