Pizza: "Nel PD Avellino dialettica interna ordinaria. Su Iacovacci..." Il segretario provinciale del PD Avellino: "Sulla crisi al Comune è prevalsa la linea coerente"

Ad Avellino il consiglio comunale fissato per giovedì pomeriggio sarà spartiacque per l'amministrazione guidata dal sindaco Laura Nargi. Il Partito Democratico ha ribadito la posizione con il gruppo consiliare e anche con il deputato Piero De Luca nelle scorse ore. "Era la linea del partito, già nota da tempo. - ha sottolineato a Ottochannel - Canale 16 il segretario provinciale del PD Avellino, Nello Pizza - Avevamo avviato un dibattito interno. Era necessario alle luce di alcune dichiarazioni della sindaca che in qualche modo avevano paventato una sorta di apertura. Era giusto confrontarsi. Poi nel Partito Democratico tutto quello che dovrebbe avvenire all'interno di un partito diventa cosa pubblica. Per questo è sembrato che ci fosse chissà quale dramma. In realtà è stata una dialettica interna abbastanza ordinaria in un partito grande e composito come quello del PD. Sostanzialmente è prevalsa la linea che è quella poi più coerente rispetto anche alle ultime elezioni e tutto quello che è accaduto in città in questo ultimo anno".

"Iacovacci non condivide la scelta del partito"

Nell'appuntamento del gruppo consiliare del PD al Circolo della Stampa l'assenza di Ettore Iacovacci: "Il gruppo consiliare aveva necessità di parlare alla città e di esporre le ragioni di una scelta. - ha spiegato Pizza - Quella di Iacovacci è stata motivata direttamente da Iacovacci. Non condivide la scelta del partito e in qualche modo ha assunto una decisione autonoma, rispettabilissima. Credo che in un partito la dialettica democratica debba essere sempre garantita e i consiglieri comunali non hanno alcun vincolo di mandato rispetto a questo. È giusto anche che se ci sono dei dissensi, manifestati alla luce del sole, sono tutt'altro che da condannare.

"Gengaro aveva già presentato la sua posizione"

Su Antonio Gengaro: "Aveva già da tempo rappresentato la sua posizione. - ha aggiunto il segretario provinciale del PD irpino - I consiglieri hanno ritenuto di fare questa conferenza. Si era paventata la possibilità che loro potessero avere un'idea diversa e, quindi, era giusto che in qualche modo chiarissero anche le ragioni per le quali erano sorti alcune indecisioni o incertezze rispetto a quello che poi doveva essere la scelta del partito".