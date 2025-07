Benvenuta commissario Perrotta: Non sono un'attendista, al lavoro per Avellino In Comune poco dopo mezzogiorno si è insediata il commissario prefettizio Giuliana Perrotta

"Chi conosce il mio curriculum sa che non sono un'attendista e che mi piace mettermi subito al lavoro per la comunità nella quale presto servizio. Infatti nei cinque mesi di lavoro a Taranto, esperienza da cui sono reduce, abbiamo ottenuto importanti risultati". Così Giuliana Perrotta, nuovo commissario prefettizio del comune di Avellino si è presentata alla comunità. Stamane nella sala stampa la presentazione ufficiale, nel corso del suo insediamento, con due dei suoi tre subcommissari: Elisabetta De Felice e Vincenzo Iannuzzi (nella foto, ndr). Ad affiancarla nei mesi a venire ci sarà anche il terzo subcommissario: Onofrio Vito Padovano.

La nomina dei subcommissari

L'arrivo del commissario prefettizio segue la caduta della maggioranza in assise consiliare lo scorso giovedì. Laura Nargi stamane si è recata in Comune a piazza del Popolo per salutare, con dirigenti e il suo vice Alberto Bilotta, il commissario Perrotta. Un saluto informale e in un clima di accoglienza e cordialità per il passaggio di testimone, che segue una lunga e tribolata esperienza politica per il già sindaco Nargi, alle prese per mesi con le continue fibrillazioni interne alla sua stessa maggioranza.

Apriremo i vari dossier, si parte dai conti

"Sto già analizzando i conti dell'ente, sono pronta ad ascoltare tutti. Ho salutato il già sindaco Laura Nargi e dalla stampa ho attinto anche le prime notizie riferite alle priorità da affrontare. Apriremo i vari dossier per fare del meglio per questa comunità. Assicuro il mio massimo impegno per la comunità. Parto dai problemi concreti daremo il massimo impegno per il bene pubblico - spiega Perrotta -. Sport, centro per l'autismo e altri temi: sarà una fase intermedia cruciale per la città di Avellino, che porteremo avanti con impegno e cura massima".

Il riequilibrio dei conti

"Questa fase intermedia di gestione è cruciale perché è stato avviato un processo di riequilibrio dei conti - spiega il commissario Perrotta -. La presenza dei vertici dirigenziali della Prefettura è un segnale importante - ha sottolineato - si vuole dare grande importanza a questa fase intermedia di gestione, che è cruciale proprio perché è stato avviato un processo di riequilibrio dei conti. Poi ci sono diverse tematiche, dallo sport al centro per l'autismo. Tutta una serie di questioni che cercheremo di affrontare".

Il caso Stadio Partenio Lombardi

Interpellata sulla questione relativa allo Stadio Partenio-Lombardi, Perrotta ha chiarito: "Certamente incontrerò tutti quelli che sono portatori di interessi importanti per questa comunità, tra cui c’è anche lo sport. Ma credo che ci siano anche altre questioni, e senz’altro faremo fronte a queste esigenze".

L'alzata del Pannetto, l'estate avellinese

Un cenno anche alle prossime festività religiose del Ferragosto: "So che c’è un’importante manifestazione, l'Alzata del Pannetto dell'Assunta, alla quale spero di poter partecipare. In questi giorni incontrerò e saluterò le principali autorità, tra cui il vescovo e la magistratura. Mi renderò conto della situazione e poi ne riparleremo".

Il lavoro a Taranto: cinque mesi intensi

Il commissario ha poi ricordato la sua esperienza recente a Taranto: "È stata una gestione brevissima, di cinque mesi, ma ciò nonostante siamo riusciti a ottenere importanti risultati. Spero che anche qui riusciremo a fare lo stesso. Noi siamo semplici funzionari: veniamo qui per cercare di venire incontro agli interessi della comunità. Spero che questo si percepisca e che venga riportato all’opinione pubblica".