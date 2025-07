Avellino, Festa prepara il grande ritorno e in Comune oggi arriva il commissario Stamane l'insediamento di Giuliana Perrotta a piazza del Popolo

Scalda i motori e prepara il grande ritorno Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino. Lo farà con un'assemblea pubblica che si terrà probabilmente a giorni. Piazza pubblica, ex Carcere Borbonico o sala convegni di uno degli hotel locali le opzioni per Festa che vorrebbe, secondo i bene informati, parlare alla città, invitando la comunità ad una maxi adunata per raccontare quanto avvenuto e quanto avverrà. Dopo un lungo periodo di silenzio Festa è pronto a svelare ogni mossa in vista delle comunali e dopo che, con voto contrario sul bilancio la scorsa settimana in assise consiliare, i suoi fedelissimi nei fatti hanno decretato la fine anticipata dell'amministrazione guidata da Laura Nargi.

Oggi ad Avellino si insedia il commissario prefettizio

Stadio, centro autismo, strade dissestate e periferie le sfide che attendono il nuovo commissario prefettizio Giuliana Perrotta. Stamane l'insediamento a piazza del Popolo. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, Giuliana Perrotta ha svolto la propria attività presso diverse Prefetture italiane, tra cui quelle di Cosenza, Caserta e Bari. Il suo impegno è stato riconosciuto attraverso numerosi premi e onorificenze, tra cui il prestigioso titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana conferitole nel 2011.

Contemporaneamente, il Segretario Generale del Comune di Avellino, dott. ssa Maria Luisa Dovetto, è stata nominata Commissario ad acta ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione.

Intanto oggi ad Avellino arriva Cirielli

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, intanto, annuncia per oggi lunedì 21 luglio 2025, alle ore 17.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino, la discussione del Documento Strategico Programmatico per l’Irpinia.Il Viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale on. Edmondo Cirielliinterverrà all’incontro programmatico con la classe dirigente provinciale e comunale per discutere e licenziare il Documento Strategico-Programmatico elaborato dal Coordinamento Provinciale. Porterà inoltre il saluto il Vice Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, on. Alberico Gambino.