Galdieri (Avs): "Noi, orgogliosi di essere gli imbecilli di cui parla De Luca" Galdieri (Avs): siamo gli unici che difendono il territorio, per questo maldigeriti

Non si placano le polemiche tra amministratori e referenti del territorio della Valle dell'Irno. De Luca, ieri durante il suo intervento al Moscati, ha bollato come imbecilli amministratori, comitati, cittadini che negli anni scorsi hanno manifestato per salvare il pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra. Ad intervenire sul caso Alfredo Galdieri di Alleanza Verdi Sinistra che dice: "orgogliosi di essere chiamati imbecilli per aver sempre difeso diritti e infrastrutture del nostro martoriato territorio, troppo spesso dimenticato da Governo e Regione".

Galdieri è stato tra i primi rappresentanti della protesta per salvare il Landolfi. Nei suoi lunghi anni di militanza si è sempre battuto affinchè il pronto soccorso dell'ospedale della città della Concia restasse in attività.