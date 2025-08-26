Festa o Nargi con la Lega? Zinzi: è gossip estivo, nessun ragionamento in corso Il deputato e coordinatore regionale Lega in Campania: al lavoro sui temi veri come la crisi idrica

"Abbiamo grande rispetto per chi ha rappresentato le istituzioni e lavora ogni giorno per la propria terra, ma allo stato non ci sono ragionamenti in corso. Si tratta di gossip estivo, piuttosto siamo impegnati per affrontare le vere questioni dell’Irpinia, a partire dall’emergenza idrica che ha colpito gran parte della popolazione". Il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi spazza via ogni rumors su una possibile candidatura alle regionali, nello schieramento del Carroccio, di Gianluca Festa e rimarca le emergenze del terrritorio, rilanciando la battaglia per la crisi idrica che ha travolto la provincia di Avellino.

Le parole di MoranoSolo ieri era stato il vicecommissario della Lega Avellino Sabino Morano a smentire possibili accordi in corso. Ma nele scorse ore dalle stesse fila del Carroccio irpino Franco Rauseo, coordinatore di tutti i dipartimenti tematici della Lega della provincia di Avellino, aveva rilanciato in una nota stampa

"Qualora Gianluca Festa e Laura Nargi, ex sindaci, decidessero di sostenere il centrodestra alle prossime elezioni regionali, seguendo il percorso già intrapreso dal consigliere regionale Livio Petitto, ciò rappresenterebbe un momento di grande rilancio per la coalizione in provincia di Avellino, che ha bisogno di rafforzare la propria classe dirigente e la capacità di rappresentanza". Le parole di Zinzi, dunque, confermano quanto spiegato da Morano