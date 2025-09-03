Verso lo scioglimento del consiglio comunale di Cervinara, 8.500 abitanti, in provincia di AVELLINO. Sette consiglieri comunali su tredici del comune della Valle Caudina, hanno protocollato stamattina le dimissioni con le quali hanno sfiduciato il sindaco, Caterina Lengua, eletta il 22 settembre del 2020. Il Prefetto di AVELLINO, Rossana Riflesso, nominerà nelle prossime ore il commissario straordinario per la temporanea gestione dell'ente.
Sfiduciato il sindaco di Cervinara, verso lo scioglimento
IL prefetto nominerà il commissario straordinario
Cervinara.