D'Ercole: "Ci avete ridotto totalmente a vassalli di Salerno e del suo ras" "E' evidente l'ulteriore "salernitanizzazione" di ogni pezzo d'Irpinia"

"Massimo rispetto per il curriculum accademico del nuovo presidente dell'Alto Calore, tuttavia è evidente l'ulteriore "salernitanizzazione" di ogni pezzo d'Irpinia, dopo l'Air e la Camera di Commercio (commissariata da oltre due anni), anche l'Alto Calore vede ai vertici una persona che nulla ha a che fare con il nostro territorio". Lo scrive in un post Giovanni D'Ercole.

"E allora non veniteci a dire "l'Irpinia prima di tutto", "l'Irpinia sopra tutto" e "l'Irpinia Uber alles", perché tanto ci avete ridotto totalmente a vassalli di Salerno e del suo ras".