Piantedosi: "Mi sfugge come lo sciopero aiuti la pace in medio oriente" Il ministro avellinese Piantedosi: chi manifesta rispetti le regole

"Mi sfugge l’utilità che questo sciopero generale possa avere come contributo alla pacificazione del medio oriente. Rischia di apparire una strumentalizzazione in chiave politica interna della tragedia in corso a Gaza. Il nostro Governo non solo non ha alcuna responsabilità per quanto sta avvenendo a Gaza e più in generale per il conflitto arabo-israeliano, ma l’Italia oggi si sta distinguendo nell’assistenza e nell’accoglienza dei palestinesi molto più di altri Paesi. La mozione presentata dalla maggioranza è approvata in Parlamento, con l’astensione delle opposizioni, credo sia l’ulteriore riprova di quanto abbiamo a cuore la pacificazione di quel territorio martoriato." Così il ministro dell'Interno Matteo Piatedosi.