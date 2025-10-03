Forza Italia Giovani Avellino: conferenza stampa domani sabato 4 ottobre L’incontro sarà l’occasione per presentare le nuove iniziative del movimento giovanile

Si terrà sabato 4 ottobre, alle ore 10:30, presso la sede provinciale di Forza Italia Avellino, sita in Via Ferdinando Iannacone, 7, una conferenza stampa organizzata da Forza Italia Giovani Avellino.

L’incontro sarà l’occasione per presentare le nuove iniziative del movimento giovanile sul territorio, illustrare le linee guida dell’impegno politico dei giovani di Forza Italia in Irpinia e condividere proposte e progetti per il futuro anche in vista delle imminenti elezioni regionali.

Alla conferenza prenderanno parte i rappresentanti provinciali del movimento giovanile capeggiato da Michela Colucci.