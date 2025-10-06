Giuli: "Cirielli? Non decido io, ma la Campania ha bisogno del centrodestra" Ospite della sede provinciale di FDI, visita al Museo Irpino e all'ex GIL- ex Cinema Eliseo

"Non decido io, il nome lo decide un livello superiore. Sono qui perché le belle giornate si chiudono in famiglia. Sono con Ines (Fruncillo, ndr), Naike (Gruppioni, ndr) e con tutta la comunità di Fratelli d'Italia dopo una giornata meravigliosa in Irpinia, che merita di essere rappresentata meglio, merita di essere rafforzata, che ha bisogno di una classe dirigente degna di questo nome. Questo discorso vale anche per la Campania": così si è espresso il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ospite nel tardo pomeriggio ad Avellino nella sede provinciale di Fratelli d'Italia con una visita al Museo Irpino e all'ex Gil - ex Cinema Eliseo.

"Bisogna far di tutto per vincere"

"Cirielli è una persona di altissimo livello, non decido io, sarà un accordo di coalizione. - ha aggiunto - La Campania? Bisogna far di tutto per vincere. Ci un candidato o una candidata all'altezza della sfida e lo si fa avanti con il sorriso di chi ha già vinto in altre regioni. L'Irpinia? Ho visto una terra meravigliosa. Stiamo lavorando per capovolgere l'inerzia che parla di spopolamento e difficoltà delle aree interne. Il Piano Olivetti è nato proprio per questo. Nel complesso la Campania ha bisogno di essere governata dal centrodestra. È ovvio".