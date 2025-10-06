Fruncillo: "Festa nella lista di Cirielli? Mi occupo delle candidature di FDI" La presidente provinciale di Fratelli d'Italia glissa, ma non smentisce l'ipotesi

"Abbiamo presentato un progetto e abbiamo parlato anche con il commissario straordinario per immaginare che l'ex GIL - Teatro e Cinema Ettore Scola possa diventare una sede distaccata di un istituto di cinematografia sperimentale per sollecitare il richiamo alla cultura, attrarre tanti ragazzi da fuori regione e consentire un motore di sviluppo. FDI Avellino vuole una rivoluzione culturale. La politica deve richiamare agli interessi collettivi. I nostri progetti sono stati presentati ai nostri elementi interni alla compagine di Governo, come accaduto con il ministro Giuli in queste ore. È stato qui, è stato in Provincia con il ministro Piantedosi. Abbiamo dimostrato come vogliamo vivere il nostro territorio": così si è espressa la presidente provinciale di Fratelli d'Italia, Ines Fruncillo, a margine della visita del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in Irpinia e nel capoluogo, nella sede di FDI.

"Cirielli può essere interprete più autentico di un rinnovamento"

"Il candidato per la Campania? Siamo in attesa che il tavolo nazionale ufficializzi il nome del candidato Governatore per la Regione. Attendiamo questo percorso. Riteniamo che Cirielli possa essere l'interprete più autentico di una politica che guardi al rinnovamento. Quando la coalizione di centrodestra si esprimerà, vorrà dire che sarà stata centrata la sintesi". Sull'ipotesi di Gianluca Festa nelle liste per Cirielli, Fruncillo glissa, ma non smentisce: "Io mi occupo di sollecitare l'attenzione per ciò che concerne le candidature che riguardano la lista di Fratelli d'Italia".