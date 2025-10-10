Rauseo, Lega: "Centrodestra chiami a raccolta gli amministratori irpini" Regionali. "Definire subito le priorità del territorio. Sindaci protagonisti con Cirielli"

"È il momento di rendere protagonisti i veri interlocutori dei cittadini e dei territori: sindaci, assessori e consiglieri comunali. Il centrodestra deve chiamare a raccolta i propri amministratori di riferimento in provincia di Avellino e definire insieme le priorità da portare avanti in Regione Campania".

Lo dichiara Franco Rauseo, coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, a margine di un incontro a Napoli con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, al quale ha illustrato le problematiche legate al dimensionamento scolastico nella provincia di Avellino e al completamento degli investimenti del Pnrr Scuola Futura.

"Dobbiamo immaginare - prosegue Rauseo - una grande assemblea degli amministratori locali irpini per illustrare al candidato presidente Edmondo Cirielli le esigenze amministrative della provincia di Avellino, a partire dalle emergenze come quella idrica, ma anche sanità, trasporti e infrastrutture.

Il nostro candidato ha alle spalle esperienze istituzionali e amministrative tali da comprendere a fondo i bisogni e le problematiche dei Comuni, e può rappresentare la garanzia di una Regione più vicina ai territori".

Rauseo sottolinea poi l’esclusione dei sindaci dalla competizione regionale come una ferita per la rappresentanza dei territori: "La sinistra ha voluto escludere i sindaci dalla competizione elettorale per le Regionali, ma noi abbiamo il dovere di sopperire a questa mancanza, coinvolgendoli nella definizione dei programmi elettorali e, successivamente, nell’azione di governo regionale. È fondamentale impegnarsi da subito per modificare la legge elettorale regionale, restituendo agli amministratori locali il diritto di essere protagonisti del futuro della Campania".