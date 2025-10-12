Avellino, Regionali: Festa verso Cirielli: grandi manovre in vista del voto Gli schieramenti e lo scontro a distanza con Nargi

Gianluca Festa scalda i motori in vista delle regionali in Campania. E' tempo di grandi manovre per liste e schieramenti a poco più di un mese dal voto. Ma ieri l'ex sindaco di Avellino non c'era alla presentazione ufficiale di Cirielli candidato. Eppure è dato per certo ne “La lista del presidente” che andrà ad affiancare le liste dei parti ti di centrodestra, tra queste ci sarà pure quella di Gianfranco Rotondi che riporta in auge il simbolo della Democrazia Cristiana.

Il cambio di traiettoria

Intanto i vertici dei Meloniani sull'ipotesi di Festa nella lista non si sbilanciano e dicono: «Non abbia mo ancora deciso». Una cosa è certa il cambio di traiettoria di Festa prima proiettato nello schieramento opposto per poi approdare in quello esattamente contrario. Ieri lo stesso Cirielli ha rimarcato come la sua lista personale servirà proprio per raccogliere le esperienze più significative sul piano locale che non si riconoscono nel centrosinistra.

Scontro a distanza Festa-Nargi

Primo scontro, dunque, a distanza tra gli ex sindaci di Avellino Laura Nargi e Gianluca Festa. La prima, che non dovrebbe candidarsi alle regionali, appoggerà il forzista Livio Petitto; l’ex primo cittadino andrà invece nelle file civiche della coalizione.