Avellino: Noi di Centro, una praticante avvocato è la presidente giovanile Mastella scommette sui giovani: Anna Iannuzzi, laureata in giurisprudenza,aderisce al partito

Un politico di lungo corso come Clemente Mastella scommette sui giovani ad Avellino. Anna Iannuzzi, 26 anni, laureata in giurisprudenza e praticante avvocato, è la nuova presidente giovanile di Noi di Centro per la città di Avellino.

"Un incarico - fa sapere il partito di Mastella - che sottolinea la direzione chiara verso cui si muove Ndc: valorizzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento e garanti di una democrazia più efficace e rappresentativa".

“È una grande responsabilità - ha dichiarato Anna Iannuzzi subito dopo l’annuncio della nomina - . La presenza delle donne nei luoghi decisionali non è solo una questione di equità, ma una condizione necessaria per costruire una democrazia realmente partecipata e vicina ai bisogni di tutti i cittadini. Con il mio impegno, contribuirò a costruire un modello politico in cui la partecipazione femminile non sia più l’eccezione, ma la regola”.

La nomina è stata conferita dal segretario cittadino, l'avvocato Antonio Della Porta, in piena sintonia con il Segretario Nazionale di Ndc, l'onorevole Clemente Mastella, "a conferma - fa sapere il partito - di una linea politica condivisa e coerente nel rafforzare la presenza e il protagonismo femminile anche a livello locale. La sua nomina - si legge nella nota del partito - rappresenta un passo importante per la città nel sostenere il protagonismo femminile nella vita pubblica".

Nel suo nuovo ruolo, Anna Iannuzzi si propone di dare impulso a iniziative locali mirate a favorire l’empowerment femminile, promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadinanza e creare spazi di confronto dove le donne possano esprimersi, proporre, decidere.

"Con questa nomina- spiega il segretario Della Porta - Ndc ribadisce il proprio impegno verso una leadership politica aperta, equa e rappresentativa, nella convinzione che solo attraverso una vera partecipazione paritaria si possa costruire un futuro più giusto e coeso. Il lavoro della dott.ssa Iannuzzi si preannuncia come una sfida importante, ma anche una grande opportunità e un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano contribuire attivamente alla vita pubblica, rompendo barriere e stereotipi che ancora oggi limitano l’accesso alla sfera politica".