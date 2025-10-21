Avellino: Noi di Centro, una praticante avvocato è la presidente giovanile

Mastella scommette sui giovani: Anna Iannuzzi, laureata in giurisprudenza,aderisce al partito

avellino noi di centro una praticante avvocato e la presidente giovanile

Il segretario cittadino Della Porta: il suo lavoro importante, lei punto di riferimento per tutte le giovani donne

Avellino.  

Un politico di lungo corso come Clemente Mastella scommette sui giovani ad Avellino. Anna Iannuzzi, 26 anni, laureata in giurisprudenza e praticante avvocato, è la nuova presidente giovanile di Noi di Centro per la città di Avellino.

"Un incarico - fa sapere il partito di Mastella - che sottolinea la direzione chiara verso cui si muove Ndc: valorizzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento e garanti di una democrazia più efficace e rappresentativa".

“È una grande responsabilità - ha dichiarato Anna Iannuzzi subito dopo l’annuncio della nomina - . La presenza delle donne nei luoghi decisionali non è solo una questione di equità, ma una condizione necessaria per costruire una democrazia realmente partecipata e vicina ai bisogni di tutti i cittadini. Con il mio impegno, contribuirò a costruire un modello politico in cui la partecipazione femminile non sia più l’eccezione, ma la regola”.

La nomina è stata conferita dal segretario cittadino, l'avvocato Antonio Della Porta, in piena sintonia con il Segretario Nazionale di Ndc, l'onorevole Clemente Mastella, "a conferma - fa sapere il partito - di una linea politica condivisa e coerente nel rafforzare la presenza e il protagonismo femminile anche a livello locale. La sua nomina - si legge nella nota del partito - rappresenta un passo importante per la città nel sostenere il protagonismo femminile nella vita pubblica".

Nel suo nuovo ruolo, Anna Iannuzzi si propone di dare impulso a iniziative locali mirate a favorire l’empowerment femminile, promuovere il dialogo tra istituzioni e cittadinanza e creare spazi di confronto dove le donne possano esprimersi, proporre, decidere.

"Con questa nomina- spiega il segretario  Della Porta - Ndc ribadisce il proprio impegno verso una leadership politica aperta, equa e rappresentativa, nella convinzione che solo attraverso una vera partecipazione paritaria si possa costruire un futuro più giusto e coeso. Il lavoro della dott.ssa Iannuzzi si preannuncia come una sfida importante, ma anche una grande opportunità e un punto di riferimento per tutte le donne che desiderano contribuire attivamente alla vita pubblica, rompendo barriere e stereotipi che ancora oggi limitano l’accesso alla sfera politica".

Ultime Notizie