Elezioni regionali, Gengaro: il mio impegno a sostegno di Roberto Fico La nota di Antonio Gengaro del partito democratico irpino

"Il mio impegno per le regionali in Campania, a sostegno di Roberto Fico, prescinde da una mia eventuale candidatura nella lista del Partito Democratico. Sono consapevole che la vittoria della coalizione di centrosinistra non e' scontata e che bisogna, comunque, impegnarsi con tutte le risorse possibili. Soprattutto ad Avellino le forze progressiste sono chiamate a rispondere al peggior trasformismo, approdato nel centrodestra, con l'orgoglio, la dignita' e la coerenza di una storia politica". Queste le dichiarazioni di Antonio Gengaro ex consigliere comunale del partito democratico.